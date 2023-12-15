 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü'nde çocuklara saldıran pitbull apartmanı birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde çocuklara saldıran pitbull apartmanı birbirine kattı

Beylikdüzü'nde evde beslenen pitbull, iki çocuğa saldırarak yaraladı. Apartman bahçesinde gezinen köpekten korkan vatandaşlar dışarı adımını atamazken köpeği besleyen kadın ile bina sakinleri arasında yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Beylikdüzü\'nde çocuklara saldıran pitbull apartmanı birbirine kattı
15.12.2023 - 12:27,
Abone Ol

Beylikdüzü'nde çocuklara saldıran pitbull apartmanı birbirine kattı

Evde beslenen pitbull cinsi köpek, 2 çocuğa saldırarak yaraladı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde evde beslenen pitbull, iki çocuğa saldırarak yaraladı. Apartman bahçesinde gezinen köpekten korkan vatandaşlar dışarı adımını atamazken köpeği besleyen kadın ile bina sakinleri arasında yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşlarında 2 çocuğu ile yaşayan N.B. bir süredir evinde arkadaşının pitbull cinsi köpeğini besliyordu. N.B.'nin evde olmadığı sırada evde bulunan köpek, çocuklara saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar panikle daire kapısını açarken köpek dışarı çıktı. Apartmanın bahçe kısmında bekleyen köpekten korkan çocuklar ve diğer bina sakinleri ise evlerinden dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girmeden önce sokağa gelen N.B., köpeğin yanına giderek bağladı. Eve giren sağlık ekipleri çocukları ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra apartman sakinleri ve N.B. arasında köpeği binada istememeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Sokağa gelen Beylikdüzü Belediye ekipleri, köpeği ilaç ile sakinleştirdikten sonra araca bindirip barınağa götürdü. Bacaklarından yaralanan çocuklar S.G. ve U.G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde çocuklara saldıran pitbull apartmanı birbirine kattı - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde çocuklara saldıran pitbull apartmanı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement