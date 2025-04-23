Beylikdüzü'nde Deprem Panik Yarattı

Beylikdüzü restaurantta yaşanan panik anları kamerada

Müşterilerin korkudan restaurantın balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların panikle kaçtığı ve bazı müşterilerin korkudan restaurantın balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avize sallanırken, panikleyen vatandaşların kaçmaya başladığı görülüyor. Bazı vatandaşlarla restaurant balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.