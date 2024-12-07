Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 6 Yaralı

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Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: 6 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralanırken, binada mahsur kalan 1 şahsı ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Doğalgaz patlaması gerçekleşen binaya çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada 6 kişi yaralandı. Hasar alan binadan 1 kişiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı. İtfaiye ve polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik çember oluşturdu. Öte yandan, doğalgazın patladığı ve hasar oluşan bina havadan görüntülendi.