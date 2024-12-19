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Beylikdüzü'nde El Bombası Paniği

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Beylikdüzü'nde kaldırıma bırakılan el bombası görünümlü cisim paniğe yol açtı, incelenmekte.

19.12.2024 17:47
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Beylikdüzü'nde kaldırıma el bombasının bırakılma anı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde kaldırıma bırakılan el bombası görünümündeki cisim, paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından alınan cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü. El bombası görünümlü cismin bırakılma anı kameraya yansıdı.

Olay, Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından kaldırım üzerinden el bombası görünümlü bir cisim bırakıldı. Durum polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından özel kıyafet ile yaklaşılan ve el bombası şüphesi taşıyan cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheli cismin kaldırıma bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın elindeki cismi kaldırıma bırakarak uzaklaştığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Beylikdüzü\'nde El Bombası Paniği
Kaynak: İHA

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