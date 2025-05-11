Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin araç içi görüntüleri ortaya çıktı.
Beylikdüzü'nde dün yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatmıştı. Feci kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Araç içi görüntülerinde durağa yanaşan metrobüsün önündeki metrobüse çarptığı görüldü. Bu sırada metrobüste bulunan yolcuların büyük korku yaşayarak savruldukları anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Feci Metrobüs Kazası - Son Dakika
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