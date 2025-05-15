Beylikdüzü'nde Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde hastane bahçesinde husumetlisini vurdu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisini ayağından silahla vurdu. Şahıs, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, husumetlisini ayağından silahla vurdu. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.