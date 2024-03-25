Beylikdüzü'nde bir hırsız, girdiği evden çok sayıda ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise hırsızı kısa sürede yakaladı.
Olay, 14 Mart Pazar günü Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir hırsız, site içinde bulunan daireye girerek 2 adet kolye, 6 adet küpe, 1 adet bileklik ve 1 adet yüzük çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde hırsız girdiğini anlayan ev sahipleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konu ile ilgili olarak güvenlik kamerası ve saha çalışmalarına başlayan Beylikdüzü Asayiş Büro Ekipleri, B.E. isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir dükkanda yaşayan B.E., polis ekipleriyle yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Evden çalınan çok sayıda ziynet eşyası işyerinde bulunurken, B.E. isimli hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Hırsızlık Olayı: Polis Kısa Sürede Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma sırasında bir kıraathanede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar can havliyle siper aldı. Çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı ve çevrede bulunan otomobiller, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu.
Karabük'ün Kayı köyünde yapılan uygulamada durdurulan araçta ve üst aramasında 505 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, suçsuz olduğunu savunmasına rağmen son sözünde 'pişmanım' diyerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.
Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyünde ava giden Recep Özer'in akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi ve akrabaları durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Özer'in cansız bedeni Yağmur Kuyusu mevkiinde bulundu. Ceset otopsi için Güçlükonak Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapan Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakalayarak, kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere karşı terör eylemleri kapsamında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verildi. Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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