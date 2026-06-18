Beylikdüzü'nde iskan skandalı: 27 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde iskan skandalı: 27 şüpheli adliyede

18.06.2026 11:39
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İstanbul’da imara aykırı projelere iskan verildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediyesi çalışanları ve İmamoğlu İnşaat yetkililerinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bilirkişi raporlarında ruhsata aykırı değişiklikler tespit edilmişti.

İstanbul'da imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen projelere iskan verildiği iddiasıyla Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği belirtilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda aralarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı T.D.'nin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Beylikdüzü, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde iskan skandalı: 27 şüpheli adliyede - Son Dakika

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