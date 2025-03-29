Beylikdüzü'nde Kardeş Kavgası: 15 Dikiş - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kardeş Kavgası: 15 Dikiş

Beylikdüzü\'nde Kardeş Kavgası: 15 Dikiş

Alacak meselesi yüzünden kavga eden kardeşlerden biri, sopa ve taşla darp edilerek yaralandı.

29.03.2025 12:19
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İstanbul Beylikdüzü'nde, iddiaya göre, aralarında uzun süredir alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşlerden birisi kafasından darp edildi. Kafasına 15 dikiş atılan adam uzun süredir ailesiyle birlikte kardeşleri tarafından tehdit edildiğini, daha önce de benzer olaylar yaşadığını söyledi.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. İddiaya göre, Mikail Belgi ve 3 kardeşi arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşandı. Yıllardır devam eden husumette Belgi daha önce oğluna ait bir manav dükkanının da kardeşleri tarafından kurşunladığını iddia etti. Belgi olay günü de yolda karşılaştığını öne sürdüğü 3 kardeşi ve yeğenleri tarafından sopa ve taş ile darp edilerek kanlar içinde bırakıldı. Taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olurken Belgi'nin kafasına ise 15 dikiş atıldı.

Kavga sırasında yaralanarak kafasına 15 dikiş atılan Mikail Belgi, "3 tane kardeşim birleşerek beni darp ettiler. Çekememezlik ve miras tartışması var. Biz kaçtığımız ve hiçbir şey istemediğimiz halde peşimizi bırakmıyorlar. Olay günü oradan geçerken tesadüfen saldırıya geçtiler. Daha önce de beni Sultangazi Gazi Mahallesi'nde darp ettiler. Nereye kaçacağımızı bilmiyoruz, can güvenliğimiz yok. Çocuklarım korkudan sesini çıkaramıyorlar. Oğlumun dükkanına zorla el koymuşlar. Burada çocuğumun köylü pazarını kurşunlanmışlardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kardeş Kavgası: 15 Dikiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Kardeş Kavgası: 15 Dikiş - Son Dakika
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