Beylikdüzü'nde Kaza: İtfaiye Ekipleri Faciayı Önledi

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Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Hafif yaralanan sürücünün çarptığı araçların birinden sızan benzine itfaiye ekipleri müdahale ederek bir facianın önüne geçti.

Olay, saat 09.45 sıralarında Beylikdüzü Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GMU 432 plakalı aracın sürücüsü T.K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 AYM 41 plakalı otomobile arkadan çarptı. Park halindeki otomobilde, önündeki 34 UAC 45 plakalı otomobile çarpınca zincirleme kaza oluştu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise takla attı.

Takla atan araç sürücüsü otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.K. hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri ise 34 AYM 41 plakalı aracın deposundan benzin sızdığını tespit etti. Sızıntıya müdahale eden ekipler tehlikeyi önleyerek bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan caddede, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL