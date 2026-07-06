Beylikdüzü'nde Kovalamaca: Bir Şahıs Yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kovalamaca: Bir Şahıs Yaralandı

06.07.2026 23:31
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şahıs kaçtı, kovalamacada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şahıs araçla kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası polisler tarafından durdurulan araçta silah bulunurken, yaşanan arbede sırasında şahıslardan biri yaralandı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polisin uygulama yaptığı noktaya gelen 34 KGC 239 plakalı araç, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis aracı kovalamaya başladı. Polis, kovalamaca sonrası durdurulan araçtaki 2 kişiyi gözaltına alındı. Direnen şahıslar ile polis arasında yaşanan arbedede şahıslardan biri silahla kolundan vurularak yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer şüpheli ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan aramada polis, araçta bir silah ele geçirdi. Polis ekipleri, araçta ve olay yerinde inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, diğer şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Kovalamaca: Bir Şahıs Yaralandı - Son Dakika

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