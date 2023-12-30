Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet sürücüsü ara sokaktan hızla çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten metrelerce savrulan sürücü, karşı cadde de bulunan apartmanın bahçesine düştü. Kaza anı ise anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan sürücü cadde de bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce havaya savrulduktan sonra caddenin karşısında bulunan apartmanın bahçesine düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekiplerin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde motosiklet sürücüsü refüje çarparak metrelerce savruldu: O anlar kamerada - Son Dakika