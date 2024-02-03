 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar aracın camını taş atarak kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar aracın camını taş atarak kırdı

Beylikdüzü\'nde motosikletli şahıslar aracın camını taş atarak kırdı

Beylikdüzü'nde bir fabrikanın bahçesinde park halindeki aracın camı, motosikletli 2 şahıs tarafından taş atılarak kırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, şahıslar taşı fırlattıktan sonra kaçtı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve polise şikayetçi olunmadı.

03.02.2024 22:44  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar taş atıp aracın camını böyle kırdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde cadde üzerinde motosikletle ilerleyen 2 şahıs, bir fabrikanın bahçesindeki aracın camını sebebiz şekilde taşla kırıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletle cadde üzerinde seyreden 2 şahıs, ellerindeki taşı fabrikaya doğru fırlattı. Şahısların attığı taş fabrika bahçesindeki aracın ön camına denk geldi. Camdan hasar oluşurken şahıslar ise kaçtı. Olayla ilgili polise şikayetçi olunmadığı öğrenilirken, şahısların taşı neden attığı ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Beylikdüzü, Olay, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar aracın camını taş atarak kırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 23:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar aracın camını taş atarak kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement