Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırganlara Ateş Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırganlara Ateş Açıldı

22.05.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde iş merkezine motosikletle gelen saldırganlar, güvenlik görevlisi tarafından vuruldu.

Beylikdüzü'nde motosikletli saldırganları güvenlik personeli vurdu: O anlar kamerada

İş merkezini kurşunlamaya gelen saldırganlara güvenlik görevlisi karşılık verdi: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi, yine motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. İş merkezinin güvenlik personeli, bu kez saldırganlara silahla karşılık verdi. Olayda saldırganlardan biri hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 04.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi yine saldırganların hedefi oldu. Motosikletli iki saldırgan, iş merkezine gelerek kurşun yağdırdı. İş merkezinin güvenlik personelleri, saldırganlara silahla karşılık verdi. Bunun üzerine saldırganlar motosikletle kaçarken, iki güvenlik personeli araçla şahısları bir süre takip etmeye çalıştı. Kaza yaparak motordan düşen saldırganlar ise başka bir araçla Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan çatışmada boynundan vurulan saldırganlardan Doğukan Arslan hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan diğer saldırgan Ömer Alphan ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri K.G. isimli güvenlik personelini gözaltına aldı. Zanlılara ateş eden H.A. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırganlara Ateş Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:25:37. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırganlara Ateş Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.