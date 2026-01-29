Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar dış cepheyi yerinden söktü

Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle 15 katlı bir binanın dış cephesi yerinden koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Bestekar Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle binanın dış cephesinde bulunan kaplama parçaları yerinden söküldü. Kopan parçalar, binanın önünde park halinde bulunan bir aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kopan parçalar, belediye ekiplerince temizlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL