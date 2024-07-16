Beylikdüzü'nde Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Selçuk Mahanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beylikdüzü'nde Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Selçuk Mahanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beylikdüzü'nde bir teknenin çarpması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden Selçuk Mahanoğlu'nun cenazesi defnedildi. Olayın ardından tekne kaptanı tutuklanırken, diğer kişi serbest bırakıldı. Mahanoğlu'nun yakınları ise olayın ardından yapılan arama çalışmalarının yetersiz olduğunu iddia etti.

16.07.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde içinde bulunduğu bota tekne çarpması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden Selçuk Mahanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Beylikdüzü Marina açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir botun içerisinde olan Selçuk Mahanoğlu'na (41), M.P.'nin kullandığı tekne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu dengesini kaybederek denize düştü. Mahanoğlu kısa süre içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi ve kurbağa adamların 6 saatlik çalışmasının ardından Mahanoğlu'nun cansız bedenine çarpışmanın yaşandığı noktanın yaklaşık 150 metre ilerisinde ulaşıldı. Yaşanan olay sonrası tekne kaptanı M.P. tutuklanırken, teknenin içindeki O.Ö. ise serbest bırakıldı. Selçuk Mahanoğlu'nun cenazesi bugün Fatih Ferruh Kethüda Cami'nde kılınan namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

"Bunun üstüne düşmediler, vefasızlık var"

Cenazede konuşan Selçuk Mahanoğlu'nun dayısı Ahmet Erdoğan, "Bunlar 3 arkadaş, 2'si teknede, yeğenim botta. Bot ve tekne çarpışıyor. Yeğenimi mağdur ettiler. Kimse suyun içine girip çıkarmadı. Düşmanın olsa suya atlarsın, kurtarmaya çalışırsın. Bunun üstüne düşmediler, vefasızlık var. Arkadaşları tarafından bir gecikme var. 6 saat sonra cesedi bulundu. Onlar 50 dakika kendi çabaları ile aramaya çalışmışlar. Emniyete haber vermemişler. Arkadaşları ihbar etseydi bu durumu belki kurtulabilirdi" şeklinde iddiada bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Beylikdüzü, Selçuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Selçuk Mahanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Selçuk Mahanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement