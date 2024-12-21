Beylikdüzü'nde Tır Garajında Yangın - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Tır Garajında Yangın

Beylikdüzü'nde çıkan yangında 2 konteyner, 1 baraka ve 1 tır zarar gördü; 1 kedi, 1 köpek telef oldu.

21.12.2024 23:21
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Beylikdüzü'nde bir tır garajında çıkan yangında 2 konteyner, 1 baraka ve 1 tır zarar görürken, şoförlere ait bir kedi ve bir köpek ise telef oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır garajında bulunan çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 2 konteyner ve 1 barakayı tamamen sardı.

Yangını fark eden şoförler, araçlarını hızla güvenli alana çekti. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin garajdaki akaryakıt deposuna sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 1 tırın dorse kısmı yanarak hasar görürken 2 konteyner ile 1 baraka kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemede, şoförlere ait bir kedi ile bir köpeğin telef olduğu belirlenirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Tır Garajında Yangın - Son Dakika

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