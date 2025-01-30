Beylikdüzü'nde Yangın Paniği

3.Sayfa

Beylikdüzü'nde korkutan yangın

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.20 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mermerciler sanayi sitesi 3'üncü cadde üzerinde bulunan beş katlı iş hanının zemin katında faaliyet gösteren ekmek imalathanesinde çıktı. Çevredeki vatandaşaların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın alt katında çıkan yangın bir anda büyüyerek en üst kata kadar ulaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.