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Beylikdüzü'nde yılbaşı kutlamalarında havai fişekler kontrolden çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde yılbaşı kutlamalarında havai fişekler kontrolden çıktı

Beykent mevkiinde gerçekleşen yılbaşı kutlamalarında patlatılan havai fişekler kontrolsüz bir şekilde insanların üzerine doğru patlamaya başladı. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü\'nde yılbaşı kutlamalarında havai fişekler kontrolden çıktı
01.01.2024 - 15:55,
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Beylikdüzü'nde yılbaşı kutlamaları sırasında patlatılan havai fişekler kontrolden çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay gece Beykent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yılbaşı kutlamaları için patlatılan havai fişekler kontrolden çıkarak insanların üzerine doğru patlamaya başladı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde yılbaşı kutlamalarında havai fişekler kontrolden çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde yılbaşı kutlamalarında havai fişekler kontrolden çıktı - Son Dakika
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