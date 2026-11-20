Beyoğlu'nda cesedi halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi olduğu tespit edilen Caner B. İzmir Çeşme'den Yunanistan'a tekneyle kaçmaya çalıştığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. 20'den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenilen ve İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 12 Kasım'da Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta meydana gelmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kuruçeşme saldırısıyla bağlantılı şüphelilerin cep telefonlarında bulunan görüntüleri incelemiş, inceleme sırasında cinayeti fark eden ekipler, belirlenen adreste araştırma yapmış, yapılan araştırmada eve giren ekipler halıya sarılı halde silahla vurulmuş erkek cesedi bulmuştu. Halıya sarılı halde bulunan cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu öğrenilmişti. 3 şüphelinin, cinayetin ardından eve gelerek cesedi halıya sardığı, gömmek için evden çıkarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadıkları tespit edilmişti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gasp Büro Amirliği'nin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken tutuklu sayısının ve gözaltı sayısının artması bekleniyor.

TETİKÇİ KAMERADA

Oğuzhan Kalkan'ın (30) yasa dışı bahis çetesiyle yaşadığı 1 milyon dolarlık anlaşmazlığı çözmek için Gürcistan'dan İstanbul'a, havalimanından da taksiyle Beyoğlu Sütlüce'deki eve geldiği belirlenmişti, Kalkan'ın evde Caner B. (35) tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Şüpheli Caner B., cinayetin ardından evden koşarak dışarı çıktı. O anlar ise mahalledeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, evden çıkan şüpheli Caner B.'nin, bu sırada şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

TEKNEYLE YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen Caner B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 250 saatlik kamera kaydı görüntüleri izlendi ve yapılan çalışmalarda, şüpheli Caner B.'nin yeni nesil suç örgütü üyesi olduğu ve daha önce de bu kapsamda işlem gördüğü öğrenildi. Suç örgütünün cinayet olaylarına karışan şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine ekipler, Caner B.'nin de yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde durdu. Caner B., İstanbul ve İzmir emniyetinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda Yunanistan'a tekneyle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Hakkında 20'ye yakın suç kaydı bulunduğu öğrenilen Caner B., İstanbul'a getirildi. Şüphelinin yakalandığı sırada giydiği ayakkabılarla cinayetin işlendiği gün giydiği tüm kıyafetlerin neredeyse aynı olması dikkat çekti.