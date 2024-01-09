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Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Beyoğlu Tophane'de saat 10.30 sıralarında Aksaray'dan Kabataş yönüne giden tramvay, tramvay yoluna giren kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı ve hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Tramvay seferleri 2 yönlü durduruldu.

Beyoğlu\'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
09.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:19
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Beyoğlu'da tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Tramvay seferleri 2 yönlü durduruldu.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Tophane'de saat 10.30 sıralarında Aksaray'dan Kabataş yönüne giden tramvay, tramvay yoluna giren 34 CRY 952 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Tramvay hattı 2 yönlü durduruldu.

Kazayı gören İbrahim Menteş, "Kaza şöyle oldu; araç aradan aniden geldi. Tramvayla çarpıştı. Sürücü de araya sıkıştı. 15-20 dakika da zor çıkardılar. Ama sürücü de bir şey yok. Hastaneye götürdüler. Şuradan ani dönüş yaptı. Tramvay görmedi. 1 yaralı var. Durumu iyi çok bir şeyi yok. Çıkardılar hastaneye götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'da tramvayın kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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