Beyoğlu Hasköy Tüneli Çıkışında Vinç ve Hafriyat Kamyonu Kazası

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Beyoğlu Hasköy Tüneli çıkışından frenleri tutmayan vinç ve hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yeşillik alana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçların durağa çarpmaması sonucu faciadan dönüldü.

Beyoğlu Hasköy Tüneli çıkışında dün sabah yaşanan olayda bir vinç, tünelden çıkıp yokuşa aşağıya gelmeye başladı. Ancak frenleri tutmayan vinç, yeşillik alana girerek durabildi. Akşam yaşanan diğer bir olayda ise hafriyat kamyonu frenlerinin tutmaması sonucu aynı şekilde yeşillik alana girdi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçların durağa çarpmaması sonucu ise facianın eşinden dönüldü. - İSTANBUL