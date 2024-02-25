Beyoğlu Karaköy'de freni boşalan vincin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu Karaköy'de freni boşalan vincin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu Karaköy\'de freni boşalan vincin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan bir vinç, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor. Kaza sonucunda vinç ağır hasar alırken şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

25.02.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan vincin, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.

Kaza saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Billur Sokağı'nda park halinde bulunan 34 HDY plakalı vinç, freni boşalınca hareket etmiş, caddede bekleyen 34 AF 3123 plakalı başka bir vince çarpmıştı. Çarpmanın savrulan vinç, otelin duvarına vurmuş, diğer vinç ise yolu aşarak durmuştu. O sırada yoldan kimsesinin geçmemesi muhtemel bir faciayı engellemişti. Vinç ağır hasar alırken şoförü Ersin Taş ise yaralanmıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu Karaköy'de freni boşalan vincin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Karaköy'de freni boşalan vincin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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