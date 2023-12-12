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Beyoğlu'nda 3 Katlı Ahşap Evde Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 3 Katlı Ahşap Evde Yangın: 1 Ölü

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap evde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan enkaz çalışmalarında 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

12.12.2023 - 00:01,  Güncelleme: 00:03
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Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın: 1 ölü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap evde alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan enkaz çalışmalarında 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında 3 katlı ahşap bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O esnada yanan binanın sakinlerinden Bülent Doğruman ve ailesi binadan ayrılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, vatandaşlar içeride birinin olduğunu iddia etti. İtfaiye ekipleri yangın sonrası tamamen küle dönen binanın enkazında çalışmalarını sürdürdü. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aktepe'nin cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu\'nda 3 Katlı Ahşap Evde Yangın: 1 Ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda 3 Katlı Ahşap Evde Yangın: 1 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 3 Katlı Ahşap Evde Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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