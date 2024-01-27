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Beyoğlu'nda '6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı' davasından aranan müteahhit yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda '6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı' davasından aranan müteahhit yakalandı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın davasında aranması olan Müteahhit Nurettin Özcan Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Rutin asayiş uygulamasında yakalanan Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu\'nda \'6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı\' davasından aranan müteahhit yakalandı
27.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:39
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Beyoğlu'nda '6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı' davasından aranan müteahhit yakalandı

İSTANBUL - Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın davasında aranması olan Müteahhit Nurettin Özcan Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Rutin asayiş uygulamasında yakalanan Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ocak saat 17.50 sıralarında Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda- İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, kontrol noktasından geçen bir şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şahsı durdurdu. Kimlik bilgilerinin Nurettin Özcan olduğunu tespit eden ekipler, Genel Bilgi Toplama kontrolü yaptı. Şüphelinin, Diyarbakır'da bulunan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, 24 Ocak'ta "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Beyoğlu, Deprem, İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda '6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı' davasından aranan müteahhit yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda '6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı' davasından aranan müteahhit yakalandı - Son Dakika
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