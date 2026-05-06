Beyoğlu'nda Bir Ceset Bulundu
Beyoğlu'nda Bir Ceset Bulundu

Beyoğlu'nda Bir Ceset Bulundu
06.05.2026 01:15
Beyoğlu'nda bir dairede erkek cesedi bulundu, kimliği henüz tespit edilmedi.

Beyoğlu'nda bir şahıs, bir apartmanın giriş katındaki dairede ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu ilçesi Kamer Hatun Mahallesi Çatık Kaş sokakta bulunan bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin dairede yerde hareketsiz yattığının görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri içerde yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek bir şahsa ait cesedin üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı son kontrollerin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde günün belirli saatlerinde kadın ve erkek olmak üzere bazı kişilerin binaya girdiği ve bir süre sonra çıktığı anlar yer aldı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda ise bir kadının sergilediği tavırlar dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

