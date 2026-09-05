Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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