Beyoğlu\'nda Çakar Tertibatlı Sürücüye Cezası Kesildi

İstanbul Beyoğlu'nda iki sürücü arasında çıkan tartışmanın sosyal medyaya yansımasının ardından araçlardan birinde usulsüz çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye 136 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta Beyoğlu'nda seyir halinde olan iki sürücüsünün yol verme sebebiyle tartışma yaşadığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Çalışmalarda E.A isimli sürücünün aracında usulsüz çakar tertibatı bulundurduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanan sürücüye "araçlarda, ışıklı ve sesli işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 136 bin 165 lira idari para cezası verildi. - İSTANBUL