Beyoğlu'nda çamaşırhanenin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı, üst kat hasar gördü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda çamaşırhanenin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı, üst kat hasar gördü

Beyoğlu\'nda çamaşırhanenin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı, üst kat hasar gördü
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Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde iki katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üst kattaki cila atölyesi büyük hasar alırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Beyoğlu'nda, iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu sokak üzerinde bulunan İki katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt katında çamaşırhane, üst katında ise cila atölyesi bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin hızla yayılması sonucu üst katta bulunan cila atölyesinde büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangın ile ilgili inceme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Beyoğlu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda çamaşırhanenin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı, üst kat hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda çamaşırhanenin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı, üst kat hasar gördü - Son Dakika
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