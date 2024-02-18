Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Beyoğlu\'nda değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ilçesinde değnekçilik yapan bir şahsı suçüstü yakaladı. Şahıs, park alanlarına araç park eden sürücülerden para alıyordu. Hakkında adli işlem başlatıldı.

18.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:32
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Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs polis ekipleri tarafında suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi üzerinde Y.T. isimli şahsın cadde üzerinde bulunan park alanlarına araç park eden sürücülerden para aldığı tespit ettiği şahsı yakaladı. Değnekçilik yapan şahıs hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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