Beyoğlu\'nda dilenci kadın turistlerden topladığı paraları döviz bürosunda Türk Lirası\'na çevirdi

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Beyoğlu'nda turistlerden para isteyen dilenci kadın, toplandıklarını döviz bürosunda Türk Lirası'na çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Cadde üzerinde çocuğu ile dilendiği görülen bir kadın, çevredeki turistlerden para istedi. Turistler ise o dilencinin haline acıyıp para verdi. Turistlerden paraları toplayan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk Lirası'na çevirdi. Dilencinin topladığı paraları Türk Lirası'na çevirmesi kameralara yansıdı. Dilencinin tam olarak ne kadar para topladığı bilinmezken, dövizciden ayrılan kadın bir süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL