Beyoğlu'nda ehliyetsiz çocuğun yakalanması sonrası polise saldırı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ehliyetsiz çocuğun yakalanması sonrası polise saldırı

Beyoğlu\'nda ehliyetsiz çocuğun yakalanması sonrası polise saldırı

Beyoğlu'nda 15 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuk polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra olay yerine gelen yakınları polise saldırgan tavırlar sergiledi. Polis, kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine havaya bir el ateş ederek durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan çocuğa ve araç sahibine toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

03.05.2024 17:51
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Beyoğlu'nda 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanınca olay yerine gelen yakınları, polise saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde genel asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, polis ekipleri dün saat 22.50 sıralarında bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Polis ekipleri araç kontrolü esnasında, K.D. (15) isimli araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yakalanan çocuğun işlemleri devam ederken, yakınları olay yerine geldi. Kalabalık polisin üzerine bağırarak yürüyünce, polis uyarıda bulundu. Uyarıları dinlemeyen kalabalık saldırgan tavırlara devam etti. Polis kalabalığı havaya bir el ateş ederek durdurdu. Yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, yakalanan çocuğun yakınları polise saldırmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup üyelerinin polisin üzerine yürüdüğü ve polisin de grubu sakinleştirmek için havaya bir el ateş ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda ehliyetsiz çocuğun yakalanması sonrası polise saldırı - Son Dakika

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