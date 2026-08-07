Beyoğlu'nda Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Hırsız Yakalandı

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İstanbul Beyoğlu'nda cep telefonları çalan hırsız güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki araçtan ve bir işletmeden cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polis ekiplerine yakalandı.

Olay, 3 Temmuz'da Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan hırsız oradan uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda olayıngüvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde üphelinin hırsızın işletmeye girdikten sonra masanın üzerindeki cep telefonunu aldığı anlar yansıdı. Kimlik bilgileri tespit edilen Y.R. isimli şüpheli Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 08 Haziran'da Firüzağa Mahallesi'nde park halindeki otomobilden bir adet cep telefonunun çaldığı da tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Beyoğlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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