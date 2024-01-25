Beyoğlu'nda husumetlisine benzettikleri çocuğu silahla vuran 2 sanığa 13'er yıl 4'er ay hapis cezası

İSTANBUL - Beyoğlu'nda husumetlilerine benzettikleri 16 yaşındaki çocuğun silahla 8 yerinden vurularak ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 kişinin davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 sanığı 13'er yıl 4'er ay hapis, 1 suça sürüklenen çocuğu ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıkların tahliyesine karar verildi.

Beyoğlu'nda 15 Aralık 2020'de husumetlilerine benzettikleri 16 yaşındaki Y.T.S. isimli çocuğun, silahla 8 yerinden vurularak ağır yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 3 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Şefik Özkişi ve Zekeriya Berkay Karahan hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Özkişi, "Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve pişmanım. Üniversite öğrencisiyim, ailemden uzakta kaldım. 2020'den beri tutukluyum, adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Olayın pişmanlığını hala yaşamaktayım ve bunu gençliğimin en güzel yıllarıyla ödüyorum"

Sanık Karahan ise savunmasında, "Olayın pişmanlığını hala yaşamaktayım ve bunu gençliğimin en güzel yıllarıyla ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuk K.K.'nın avukatı ise müvekkilinin iradesinin sakatlanarak ne şekilde hareket ettiğini bilmeksizin diğer sanıkların yanına gittiğini, hiçbir şekilde ateş etmediğini ve beraatına karar verilmesini talep etti.

"Topluma sizin yardımınız ile katılmak istiyorum"

Son sözü sorulan sanık Özkişi, olay nedeniyle pişmanlığını tekrar dile getirdiğini söyleyerek adalete sığındığını ifade etti. Sanık Karahan ise son sözünde, "Olayı en başından beri aydınlatan kişileriz. Ailemin tüm güzel günlerini kaçırdım. Hapishanede daha fazla kaçırmak istemiyorum. Topluma sizin yardımınız ile katılmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

2 sanığa 13'er yıl 4'er ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Zekeriya Berkay Karahan ve Mustafa Şefik Özkişi'yi 'çocuğu kasten öldürme' suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun 'teşebbüs' aşamasında kaldığını belirten heyet, sanıkların pişmanlıklarını ve cezanın gelecekleri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak bu cezayı ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi ve sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Suça sürüklenen çocuğa 8 yıl 10 ay hapis

Suça sürüklenen çocuk K.K.'yı da önce 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, suçun 'teşebbüs' aşamasında kaldığını, ayrıca cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak bu cezayı 8 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi. Heyet ayrıca, K.K.'yı 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Aralık 2020'de 16 yaşındaki müşteki Y.T.S. isimli çocuğun, şüpheliler Zekeriya Berkay Karahan, Mustafa Şefik Özkişi ve suça sürüklenen çocuk K.K. tarafından husumetlilerine benzetildiği gerekçesiyle 8 yerinden vurularak ağır yaralandığı anlatıldı.

Mağdur Y.T.S.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü evinin üst sokağındaki berbere çalışmak için gittiğini, iş çıkışı telefonla konuşmak için yolunu biraz uzattığını, o sırada sağ baldırına ateş edildiğini, yolun karşısında 3 kişi gördüğünü, ateşin nereden geldiğini anlamaya çalışırken kendisine yönelik ateşin devam ettiğini, 2 kişinin hem koşup hem de ateş etmeye devam ettiğini ve kimseyle herhangi bir husumetinin, tartışmasının olmadığını söylediği kaydedildi.

"Bir süre bekledik, binadan biri çıkınca peşine düştük"

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Şefik Özkişi'nin verdiği ifadesinde, üçünün daha önce sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını, liseden sima olarak tanıdığı bir şahsın ilgili paylaşımı kaldırmaları için kendilerini aradığını, paylaşımı sildiğini ancak diğer şüphelilerin silmediği için aranmaya devam ettiğini söyleyerek, "Olay günü diğer şüphelilerle otoparkta karşılaştığımda, şüpheli Zekeriya Berkay Karahan, suça sürüklenen çocuk K.K.'nın belinden çıkardığı silahı bana verdi. Olaydan dolayı paylaşımı kaldırmamızı isteyen şahsa gideceklerini ve kendileriyle gelmemi söylediler. Daha sonra o şahsın evinin önüne gittik. Bir süre bekledik, binadan biri çıkınca peşine düştük. Sonrasında şüpheli Zekeriya Berkay K. silahını çıkararak müştekiye ateş etti. Bana da 'ateş etmezsen seni de vururum' dediği için ben de korkudan 2 el ateş ettim. Ateş ederken müştekiyi hedef almadım, hızlıca olay yerinden ayrıldık ve silahları çimenlik alana attık. Diğer şüphelilerden korktuğum için dediklerini yaptım" dediği aktarıldı.

2 şüpheli birbirini suçladı

İddianamede şüpheli Zekeriya Berkay Karahan'ın verdiği ifadesinde ise ilk önce şüpheli Mustafa Şefik Özkisşi'nin kendilerine silah verdiğini, önce şüpheli Mustafa'nın ateş ettiğini, kendisine 'hadi sen de ateş et' demesiyle kendisinin de şok içinde ateş ettiğini ve silahları şüpheli Mustafa'nın gösterdiği yere attıklarını söylediği belirtildi.

Müşteki Y.T.S.'nin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun girişinin tespit edildiği ve hayatını tehlikeye sokan nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mustafa Şefik Özkişi ve Zekeriya Berkay Karahan hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuk K.K. hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yaşının da küçük olması gerekçesiyle 8 yıl 8 aydan 13 yıl 4 aya kadar, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.