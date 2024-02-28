Beyoğlu'nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı

Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patladı. Borudan yaklaşık 10 metre yükselen tazyikli su binaların boyunu aştı. Kepçeyle delinen yer kapatılarak suyun akışı kesilmeye çalışıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

28.02.2024 19:38  Güncelleme: 19:41
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Beyoğlu'nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patladı. Borudan yaklaşık 10 metre yükselen tazyikli su binaların boyunu aştı. Kepçeyle delinen yer kapatılarak suyun akışı kesilmeye çalışıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı. Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu patladı. Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

Tazyikli su binaların boyunu aştı

Binaların boyunu aşan suya, İSKİ ekipleri kepçeyle müdahale etti. Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar kameralara da yansıdı.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, İSKİ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda isale borusu patladı: Tazyikli su binaların boyunu aştı - Son Dakika
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