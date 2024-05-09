Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere ateş eden polis memuruna 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere ateş eden polis memuruna 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu\'nda kaçan şüphelilere ateş eden polis memuruna 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık polis memurunun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

09.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:32
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Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık polis memurunun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.D.'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 11 Aralık 2022'de firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.'nin silahla ateş etmesi ve oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık A.D., olayla ilgili çok üzgün olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Vicdani olarak da ben zor durumdayım. Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken bir insanın zarar görmesini asla istemezdim. Asla öngöremediğim bir olay meydana geldi" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatları ise dosya hakkında görevsizlik kararı verilmesini, aksi takdirde ise üst hadden uygulama yapılarak sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylediler.

"Öngöremedim"

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Bu olayda birinin bu şekilde zarar göreceğini ön görememiştim" ifadelerini kullandı.

5 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.D.'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere ateş eden polis memuruna 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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