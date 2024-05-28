Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı

Geniş Video İzle

Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir kafeteryanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda yangının yaşandığı binada maddi hasar meydana geldi.

28.05.2024 03:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir kafeteryanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında yer alan kafeteryanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda yangının yaşandığı binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, İtfaiye, Beyoğlu, Acil Durum, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan’ı sadece 48 kişi dinledi 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi
19:58 Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata
00:57 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim
00:17 AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:32 Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 04:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement