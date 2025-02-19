Beyoğlu'nda Kış Kazası: Motosikletliler Düştü

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Beyoğlu'nda karla kaplanan yolda kayan 2 motosikletli, araçlarıyla birlikte yere düştü. Motosikletlilerden biri yaralanırken, yoldan geçen bir araçla hastaneye götürüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi. Beyoğlu'nda karla kaplanan yolda dengesini kaybeden 2 motosikletli yere düştü. Aracıyla yere düşen motosikletinin yardımına diğer sürücüler koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü, yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra aynı noktada bir motosikletli daha kaza yaptı. Yere düşen Barış Yılmaz isimli sürücü, kazayı ucuz atlattı. Yakınlarına kazayı haber veren Yılmaz, "Kaydım lastik tutmadı. Çok bir şeyim yok. Bacağım burkuldu. Yollara tuz atmamışlar" dedi. - İSTANBUL