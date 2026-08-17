Beyoğlu'nda Köpek Kavgası: Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Köpek Kavgası: Bıçaklı Saldırı

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Köpek kavgası sonrası tartışmada Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi 3 yerinden bıçaklayarak tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda köpeklerin kavgası esnasında 'Köpeğini tut' tartışmasında İsmet Ramazan Ş.'yi üç yerinden bıçaklayan Murat H., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Temmuz Pazar günü saat 23: 30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet Ramazan Ş.'nin pitbull cinsi köpeği eşiyle yürüyüşe çıkan Murat H.'nin terrier cinsi köpeğine saldırdı. Murat H.'nin İsmet Ramazan Ş.'ye "Köpeğini tut" demesinin ardından taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflarda Murat H., İsmet Ramazan Ş.'yi 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Murat H., eşiyle köpeklerini gezdirdiği sırada pitbull, terrier cinsi köpeğe saldırdığı, Murat H.'nin köpeğini kurtarmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen uzun süre köpeği bırakmayan pitbula Murat H. tekme attığı, ardından Murat H. ile pitbull sahibi arasında arbede yaşandığı, çevredekilerin arbedeye müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Köpek Kavgası: Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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