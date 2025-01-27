Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın

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Beyoğlu'nda 6 katlı metruk binada yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 6 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde üzerinde 6 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinden sonra yangın söndürüldü. Ekipler daha sonra metruk binada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.