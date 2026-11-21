İstanbul Beyoğlu'nda moloz yüklü kamyon yokuş aşağı dönüş yapacağı esnada şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun duvarına girdi. Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken kamyonda ve gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 09.20 sıralarında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEN 384 plakalı Ramazan K., idaresindeki moloz yüklü kamyon sokak içinde yokuş aşağı dönüş yapacağı esnada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gecekondunun duvarına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sokak bir süre araç trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hem kamyonda hem de gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Diğer yandan kaza sebebiyle gecekonduda yaşadığı öğrenilen dede ve torunu panikle dışarı çıktı. 90 yaşındaki yaşlı adamın torunu, kazaya karışan taraftan şikayetçi olarak zararının karşılanmasını talep etti. Son olarak kazaya karışan moloz yüklü kamyon, bir başka şoför tarafından olay yerinden çekilmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.