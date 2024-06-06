Beyoğlu'nda Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Beyoğlu'nda bir sokakta park halindeki motosikleti çalan hırsız, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızın saniyeler içinde motosikleti çalıp kaçması görüntülere yansırken, olayla ilgili suç duyurusu yapıldı.

06.06.2024 10:59
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Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta sabaha karşı bir sokakta park halindeki motosikleti gözüne kestiren hırsız, saniyeler içinde motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa'da geçtiğimiz hafta Çarşamba sabahı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir motosiklet hırsızın hedefi oldu. Sokağa gelen şahıs saniyeler içerisinde motosikleti alıp itekleyerek kaçtı. Yaşanan anlarda şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken olay anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın yoldan geçen bir vatandaşla konuştuğu da görüldü.

Motosiklet sahibinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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