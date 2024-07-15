Beyoğlu'nda nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuk kamerada
İSTANBUL - Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın arkasına tutunarak bir grup çocuk tehlikeli yolculuk yaptı. Tramvayın arkasında ilerleyen çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların canlarını hiçe saydıklarını anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyoğlu'nda nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?