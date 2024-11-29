Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

29.11.2024 11:01
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İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otel tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Balyoz Sokak'ta bulunan 4 katlı No.11 isimli otelin çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Jeneratördeki bir arıza sonucu çıkan yangın nedeniyle otel tedbir amaçlı boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, sokak ise kapatıldı. Yangın ekiplerin kısa süren çalışmalarının ardından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Otel Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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