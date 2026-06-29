Beyoğlu'nda Taciz Olayında Kanlı Kavga

İstanbul Beyoğlu'nda 15 yaşındaki genç kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs; kızın annesi, amcası ve annesinin eski eşi tarafından sokak ortasında tekme, yumruk ve dubalarla darbedildikten sonra ekmek bıçağıyla bıçaklandı. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.'nin (29) kızı N.T.G.'yi (15) taciz ettiği iddiası mahallede tansiyonu yükseltti. Durumu öğrenen aile bireyleri ile Erol Ş. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkeli aile Erol Ş.'ye saldırdı. Genç kızın annesi Zeliha Z., amcası Mehmet G. (29) ve annesinin eski eşi Serkan A. (24), şüpheli adamı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Hızını alamayan saldırganlar, sokaktaki plastik dubayla başına vurdukları Erol Ş.'yi ardından bıçakla kalçasından ve baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan anne Zeliha Z., amca Mehmet G. ve Serkan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü, şüphelilerin Erol Ş.'yi araya alarak tekme ve yumruklarla darbettiği görülüyor. Saldırganlardan birinin park dubasıyla şahsın başına vurduğu ve ardından bıçakla defalarca bıçakladığı anlar ile çevredeki vatandaşların kavgayı ayırma çabaları kayıtlara yansıdı. Öte yandan şüpheli şahsında elinde bıçak olduğu görüldü.

"Bir baktık dışarıda çığlık sesleri geldi"

Olay anında bölgede bulunan Arda Devirgen, "Cumartesi günü burada çalışıyorduk. Bir baktık dışarıda çığlık sesleri geldi. Hemen aşağı indik, ne oluyor diye bir baktık. Ben de zaten şu kapının önündeydim. Birden adama çelme taktılar, 60 yaşlarında bir adam vardı. Düşürdüler bıçaklamaya başladılar, ne olduğunu anlamadık. Arkasından iki tane daha kadın geldi. 'Sen benim çocuğumu taciz ettin' demeye başladı. Ondan sonra o kadın da herhalde yerden bıçak aldı, o da birkaç tane sapladı. Ondan sonra biz zaten yukarı çıktık. Sonra polisler geldi herkesi sakinleştirmeye çalıştılar herhalde, bıçaklayan insanları da yakaladılar. Burası yola kadar komple kandı. Ondan sonra olay bitti" dedi. - İSTANBUL