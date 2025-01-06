Beyoğlu\'nda Uyuşturucu Operasyonu

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İstanbul Beyoğlu'nda üzerindeki uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince Kamer Hatun Mahallesi'nde durdurulan şüpheli M.Ş.A.'nın (53) üzerinde 3 kilogram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Bostan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda da; 22 kilogram marihuana, 4 kilo 670 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 paketleme makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs "Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL