Beyoğlu'nda Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu'da 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'da bir binada henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daireden çıkan dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre bina boşluğundan yükselen dumanlar, alevlere dönüşmesi sonucu kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında 2 kişi mahsur kaldı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bazı kişiler mahsur kaldı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlara ilk müdahaleyi ambulans ekipleri yaparken, ambulans ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Çevrede toplanan vatandaşlar yangını izleyip cep telefonlarıyla görüntü aldı. Daireden yükselen dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri de meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.