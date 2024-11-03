Beyoğlu'nda Yankesici Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yankesici Suçüstü Yakalandı

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Beyoğlu'nda, tramvay durağında yankesicilik yapmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

03.11.2024 09:17
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Beyoğlu'nda yankesici suçüstü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan bir şüpheli, tramvay durağında Amerikan vatandaşının çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çalmaya kalkıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüpheli, cüzdanı çalarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, 29 Kasım günü Beyoğlu Karaköy mıntıkasında yürütülen çalışmalar sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı. Ekipler, Karaköy Tramvay Durağına giren şüphelinin, Bağcılar yönüne giden tramvay geldiği esnada ABD vatandaşı S.M.M.R.'ye yaklaşarak perdeleme yöntemi ve el çabukluğu ile yabancı uyruklu kişinin arka cebindeki cüzdanını alarak uzaklaştığını fark etti. O sırada yakın takipte olan polis ekipleri, zanlıyı koşarak suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı.

Kimliği tespit edilen şüphelinin, 6'sı yankesicilik, 6'sı uyuşturucu madde kullanma, 3'ü hırsızlık ve 3'ü de '6136 kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 18 suç kaydı bulunan Tahsin G. olduğu anlaşıldı. Yankesici gözaltına alınarak Karaköy Polis Merkez Amirliği'ne götürülürken, hırsızlığa maruz kalan ABD vatandaşı S.M.M.R.'ye içinde 350 dolar ve 540 lira para bulunan cüzdanının kendisine iade edildiği öğrenildi. Öte yandan, olayın yaşandığı tramvay durağına ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, kalabalık arasında trene binmeye çalışan S.M.M.R.'nin cüzdanını aldığı ve peşindeki polislerin zanlıyı suçüstü yakaladığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Yankesici Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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