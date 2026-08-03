Beyoğlu'nda Yankesicilik: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yankesicilik: Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu\'nda Yankesicilik: Şüpheli Yakalandı
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Beyoğlu'nda telefon çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle kısa sürede yakalandı.

Beyoğlu'nda, bir şahsın arka cebinden telefonu çalıp olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde 21 Haziran günü, cadde üzerinde M.B. (22) isimli şahıs, bir marketin önünde S.K. (40) isimli şahsın pantolonun arka cebinden telefonunu el çabukluğuyla aldı. Şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüpheli M.B. Turnabaşı caddesi üzerinde çaldığı telefon ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, 'yankesicilik' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, S.K. isimli şahsın bir marketin önündeyken, şüpheli M.B.'nin şahsın arka cebinden telefonu hızla alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Cep Telefonu, Polisiye, Güvenlik, 3. Sayfa, Beyoğlu, Adliye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Yankesicilik: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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