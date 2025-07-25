Beyoğlu\'nda Zincirleme Kazada Belediyeden Bir Çalışan Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan belediye çalışanı Uğur Tiklici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda İETT otobüsünün freninin boşalması sonucu 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada belediye çalışanı Uğur Tiklici (34), belediye çalışanı Abdullah Sargın (33), taksi şoförü Yasin Kimis ve takside bulunan 3 müşteriyle birlikte 6 kişi yaralanmıştı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan Uğur Tiklici, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilmişti. Tiklici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tiklici'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - İSTANBUL